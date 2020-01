Permanence APF France handicap jeudi 16 janvier 2020 sur Sari d'Orcino

Pour ce 2020 la présence des permanences APF auprès des plus isolés et démunis se poursuit et ils serons Jeudi 16 janvier de 10h à 16h sur la commune de SARI D’ORCINO pour animer un nouveau GROUPE RELAIS.

"Accompagner, représenter, défendre, soutenir sont notre leitmotiv au quotidien surtout dans le rural où notre présence est primordiale.



Celui-ci se tiendra à la Mairie de la commune.

Nous serons là pour répondre à toutes demandes liées au Handicap, à l’isolement, à la dépendance, sans oublier tous les problèmes que peuvent rencontrer les aidants.

Nous représenterons les associations : Les Diabétiques de Corse, France ALZHEIMER U VAGHJIMU, le GEM TC CORSICA U SCONTRU, le Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse, l’Equipe Relais Handicaps Rares Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse, France Parkinson, à qui nous transmettrons toutes les demandes qui nous seront faites les concernant.

"