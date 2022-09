Peri : c'est la reprise des ateliers "Groupes de parole"

Le service de relayage Bulle d’Air® de l’ADMR2a, en partenariat avec la collectivité de Corse, poursuit, à la rentrée, son cycle d'ateliers « Groupes de Parole » débuté en mai dernier.







Dans le cadre d’un partenariat entre l’ADMR et la commune de PERI, ces groupes de parole reprennent en salle Antoine Guerrini, au rez-de-chaussée du centre intercommunal socioculturel et sportif de PERI, route du Cavone, plaine de PERI.



Prochaines dates : l es jeudis 22 septembre – 13 octobre –10 et 24 novembre – 8 décembre.







Ces groupes sont à destination d’aidants s’occupant au quotidien d’un proche en perte d’autonomie en raison d’une maladie, d’un handicap, ou d’un âge avancé.



Les ateliers sont des lieux de partage, d’échange et d’écoute réciproque sur le rôle d’aidants. Ils sont structurés et encadrés par une psychologue.



L’objectif est d’encourager l’expression ouverte des sentiments, des souffrances et des émotions liés au sujet abordé. Ils permettent également de réduire l’isolement psychosocial des participants, souvent générateur de grandes souffrances.



Au-delà du soutien apporté, les ateliers sont des lieux d’acquisition de connaissances théoriques et techniques amenés par le superviseur ou les membres du groupe.



Renseignements Anne-Laure SERENI 06.31.96.24.44