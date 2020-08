Pas de feu d'artifice à Calvi le 15 août

La ville de Calvi communique : " Compte tenu du contexte délicat lié à la crise sanitaire et à la recrudescence des cas de COVID-19, le Maire Ange Santini se voit malheureusement contraint d’annuler le traditionnel Son & Lumières offert à la population le 15 août pour célébrer la fête patronale de la Sainte Marie. Soucieuse de se conformer aux directives préfectorales interdisant les rassemblements de plus de 5 000 personnes, la Municipalité a en effet estimé qu’il s’avèrerait impossiblede mettre en oeuvre le respect des gestes barrières et de la distanciation physiquepour l’Evénement, attirant chaque année des dizaines de milliers de personnes massées dans différents endroits de la Ville. Néanmoins, il est demandé à tout un chacun de ne pas relâcher sa vigilance et de continuer à faire preuve de civisme afin de préserver la santé de tous"