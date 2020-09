PCF de Corse-du-Sud : Vive le 9 septembre !

La Fédération du Parti Communiste de Corse-du-Sud communique :

Le 9 septembre 2020 s'inscrit dans un contexte sanitaire et politique particulier :

- La pandémie et les règles sanitaires, qu'il faut absolument respecter, ne peuvent pour autant occulter la valeur historique et symbolique de l'insurrection libératrice du 9 septembre 1943 : la levée en masse du peuple Corse pour rester libre et français.

- La réunion Euromed 7 du 10 septembre, avec la présence du président de la République, impose des règles (habituelles) de sécurité qui renforcent les contraintes des règles sanitaires.

Les communistes, soucieux de la santé de nos concitoyens et également fidèles aux valeurs de la Résistance organisent le 9 septembre 2020 à 11h30 une cérémonie avec dépôt de gerbe devant le monument de la Résistance.

Sont invités tous ceux qui veulent préserver et perpétuer le message du 9 septembre.

Les communistes rappellent, dans le contexte de la pandémie et en respectant les règles sanitaires en vigueur, qu’ils ont veillé à ce devoir de mémoire, soit en organisant eux-mêmes des manifestations symboliques (le 10 mai pour Danielle Casanova, le 27 mai pour l'anniversaire du CNR, le 17 juin pour Giusti et Mondoloni) soit en participant aux manifestations officielles (Pierre Griffi le 18 août, Michel Bozzi et Jean Nicoli le 30 août).

Ils rappellent également que ce sont deux d'entre eux, Arthur Giovoni en 1993 et Léo Micheli en 2013 qui ont été, en présence respectivement de François Mitterrand et de François Hollande, les porte-parole uniques de la Résistance Corse.

Le 9 septembre 2020 nous serons fidèles à cet héritage.