Octobre Rose : la ville de Bastia remet un cheque de 10 500 € à deux associations

Comme chaque année, le mois d’octobre a été le mois de mobilisation pour parler du dépistage organisé du cancer du sein. Dans le cadre de sa politique en faveur de la prévention et la promotion de la santé et plus particulièrement pour cette campagne d’Octobre Rose, la Ville de Bastia a souhaité réunir cette année encore, la Ligue contre le cancer et la Marie-do, pour travailler ensemble sur des actions de sensibilisation avec le soutien de la CPAM et du CRCDC.



Malgré un contexte sanitaire délicat, cette mobilisation a permis d’offrir au public les moyens de se manifester en faveur du dépistage et de s’informer de façon ludique à l’occasion d’une marche rose organisée le dimanche 3 octobre dans les rues de Bastia. Au programme de cette journée : des stands d’informations, une tombola et le départ à 10h30 de la troisième édition de « A Bastiaccia » une marche rose, le tout rythmé par une animation musicale assurée par I Pignotti.



Cette manifestation a remporté un franc succès. La Ville de Bastia a pu récolter 10 500€ de bénéfices, qui vont être reversés à part égale aux 2 associations. Outre son appui organisationnel et logistique, la Ville de Bastia a également contribué à l’achat des tee-shirts distribués lors de la marche, à hauteur de 1000€.