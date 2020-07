Nicolas Bessone, ancien procureur de la République de Bastia à la tête de l’AGRASC

Magistrat de l'ordre judiciaire, ancien procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia de 2014 à 2017, Nicolas Bessone a été nommé par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 29 juin 2020, M. Nicolas BESSONE, magistrat de l'ordre judiciaire, est nommé directeur général de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour une durée de trois ans à compter du 22 juin 2020. L'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués est un établissement public à caractère administratif français sous tutelle de la justice et du budget visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.