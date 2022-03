Migliacciaru : une belle réussite pour le vide-greniers de l'ADSBPO

Le soleil a vite dissipé la fraîcheur matinale ce 6 mars et ce dimanche printanier a attiré beaucoup de monde sur la piazza di a Nazione de Migliacciaru. Les exposants étaient au rendez-vous : environ 50 stands et les chineurs sont venus très nombreux, souvent pour le plaisir de fouiner ou de trouver l’objet rare. Ce fut un beau moment de rencontre et de convivialité marqué par la générosité et la solidarité ou une collecte de jouets et de vêtements était aussi organisée en faveur des enfants d'Ukraine .

Jacques Sculteur, le président de l'association des Donneurs de Sang Bénévoles de la Plaine Orientale, remercie tous les participants à cette belle manifestation qui ne demande qu'a être renouvelée.