Livres : Libri Mondi broie du noir

L’association Libri Mondi – qui organise chaque année avec succès les rencontres littéraires de Bastia – décline désormais un rendez-vous mensuel autour des livres à la médiathèque de l’Alb’Oru. Au programme : le roman noir dans tous ses états et toutes ses formes qu’un membre de l’association vient proposer aux lecteurs et lectrices de Bastia afin de parler des auteurs, des livres, des courants, des grands classiques et des oubliés, qui font toute la diversité du genre.

Pour ce deuxième rendez-vous, Sébastien Bonifay viendra présenter quatre auteurs et pas des moindres : Herbert Lieberman, John Harvey, Frederick Busch et Elmore Leonard !

« L’idée, selon le président de Libri Mondi, n’est pas de faire un cours magistral mais d’engager un véritable échange avec le public. » Le rendez-vous est pris ce mercredi 6 novembre à partir de 19h à la médiathèque Barberine Duriani, à Lupinu.



Laurent Hérin