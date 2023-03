Lisula : Une réunion publique de Core in Fronte ce 16 mars

Core in Fronte organise une réunion publique ce jeudi 16 mars à Lisula, à l’hôtel Santa Maria à 18h30. "Discussions ou négociations?

Elletti territuriali è rispunsevuli di Core in Fronte vi danu appuntamentu ghjovi u 16 di marzu in Lisula à 18o30 à l'hôtel Santa Maria per una stonda di scambiu nant'à l'attualità pulitica è a nostra andatura."