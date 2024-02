Les vététistes ont rendez-vous dimanche à Bonifacio

Ce dimanche le club de Bonifacio Cyclo organise dans la haute ville de la Cité des Falaises, une compétition réservée au VTT XC entrant dans le cadre du Challenge Adrien Lippini. Un rendez-vous qui ne manque pas de difficultés et qui mettra les concurrents à rude épreuve avec des passages très techniques. Un tracé inédit de 2,7 kilomètres pour les plus grands sera en ouverture de cette journée. Ce sont d'ailleurs ces derniers, à savoir les cadets, juniors, espoirs seniors, féminines et masters qui seront les premiers à prendre le départ dès 10h30. Une première course qui sera suivie par l'ensemble des autres épreuves, sur des distances et des tracés aménagés selon les catégories, dont voici le programme

10h30: juniors, espoirs, seniors et masters (9 tours) cadets, féminines; masters 7/8/9 (6 tours)

10h35: minimes (4 tours)

13h15: benjamins (4 tours)

14 heures: pupilles (2 tours)

14h30: poussins (1 tour)

15 heures: pré-licenciés (2 tours)