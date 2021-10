Les rendez-vous de la semaine à la Ludoteca d'Ajaccio

ortes ouvertes mercredi 6 octobre (entrée libre) et vendredi pour les ateliers jeu bouge (gratuit mais mercredi 6 octobre (entrée libre) et vendredi pour les ateliers jeu bouge (gratuit mais il faut s'inscrire !)

Petit rappel des tarifs : entrée 2€, gratuit pour les adhérents

Tout le monde joue à la ludo, qui propose plus de 1500 jeux et jouets pour tous les âges et tous les publics !