Les Rendez-Vous du Climat à Kedge Business School Bastia

Ce mercredi 7 décembre, Kedge Business School Bastia organise un événement intitulé Les Rendez-Vous du Climat, déclinaison des Rendez-vous du Campus sur la thématique des enjeux climatiques. Cette manifestation a pour but de sensibiliser les étudiants aux enjeux du changement climatique et de mobiliser les entreprises autour des bonnes pratiques à adopter pour réduire leur impact environnemental.

3 temps forts figurent au programme de cette journée : La fresque du climat avec l'animation d'un atelier pour les étudiants de 9 à 12 heures et la projection de Legacy, notre héritage, le film de Yann Arthus Bertrand de 14 heures à 16h30 et les Rendez-vous du Campus dédiés aux enjeux climatiques,

animés par Céline Perrissin-Fabert de 18 à 20 heures