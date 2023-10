Dans un communiqué diffusé ce jeudi la préfecture de Corse informe que à partir du vendredi 20 octobre jusqu'au lundi 23 octobre, le transport de produits combustibles, y compris carburants et gaz inflammables, est interdit en soirée et durant la nuit, entre 20 heures et 6 heures du matin. Cette décision vise à minimiser les risques potentiels liés au transport de ces substances pendant les heures nocturnes. Les stations-services, notamment celles équipées de systèmes automatisés de distribution d'essence, devront s'assurer de la stricte application de cette interdiction.