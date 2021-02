Le programme des bibliothèques et médiathèques d'Ajaccio du 15 au 20 février

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Mardi 16 février à 14h30 : Atelier "Crée ton pantin articulé" - A partir de 4 ans

- Mercredi 17 février à 14h30 : Atelier "Crée ton masque de super-héros" - A partir de 6 ans

- Jeudi 18 février à 14h30 : Atelier "Cartes à broder Carnaval" - A partir de 8 ans

- Samedi 20 février à 14h30 : Club de jeu "Bingo Carnaval" - A partir de 7 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou à l'accueil de votre médiathèque.





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 17 février à 16h : Jeux en médiathèque

- Du jeudi 18 au samedi 20 février de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30 : "Initiation à la bande-dessinée" - A partir de 7 ans

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 ou à l'accueil de votre médiathèque.





MEDIATHEQUE SAMPIERO

- Lundi 15 février à 10h : Atelier "Cuisine en famille" animé par Aurélie d'Atelier of Corse - A partir de 4 ans et accompagné d'un adulte

- Lundi 15 février à 14h : Après-midi Culture Geek en partenariat avec l'association I Condottieri - A partir de 10 ans

- Mercredi 17 février à 10h : Atelier "Eveil musical" animé par Aurélie d'Ateliers of Corse - De 6 mois à 3 ans

- Jeudi 18 février à 16h : Goûter littéraire - Tout public

- Vendredi 19 février à 11h : Brunch littéraire - Tout public

- Samedi 20 février à 14h : Après-midi Jeux de plateau en partenariat avec I Condottieri - Adultes et jeunes adultes

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50 ou à l'accueil de votre médiathèque.





MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Du mercredi 17 au vendredi 19 février de 10h à 12h : Atelier BD animé par Julien Osty

- Mercredi 17 février à 13h30 : Atelier "Jeux de cartes Pokémon" animé par l'association I Condottieri

Dans le respect des gestes barrières.

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81 ou à l'accueil de votre médiathèque.