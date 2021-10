Le programme d'animations des médiathèques d'Ajaccio du 29 au 30 octobre

- Vendredi 29 octobre à 10h30 : atelier créatif "Marque-page" - 4/6 ans- Samedi 30 octobre à 10h30 : atelier musical "Percussions" avec Laurent Ménival - 4 ans- Samedi 30 octobre à 14h : atelier maquillage d'HalloweenRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre, "Lire un roman avec du orange sur la couverture"- samedi 30 octobre à 10h et 14h : atelier déco "Halloween" - A partir de 7 ans- samedi 30 octobre à 16h : Ciné-Club Adultes "Cycle Damien Chazelle"Espace multimédia :- samedi 30 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb".Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40 - vendredi 29 octobre de 14h à 16h : atelier de linogravure autour des contes italiensA partir de 9 ans.Dans le respect des gestes sanitaires.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81