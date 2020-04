Le nouveau James Bond sortira en France le 11 novembre

Il a été un des premiers films à être déprogrammé suite à la crise sanitaire. Prévu en salle en avril, le film avait été reporté à une date ultérieure, sans précision. Ce matin, sur les réseaux sociaux, Xavier Albert, directeur d'Universal a annoncé : « C'est donc maintenant vraiment officiel, le prochain James Bond, Mourir peut attendre, sortira bien le 11 novembre 2020 en France. » Et ce, avant les Etats-Unis ou la Grande Bretagne. A noter qu’aux côtés de Daniel Craig et Remi Malek, on retrouve l’actrice française Léa Seydoux.