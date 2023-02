Le navire militaire "Loire" fait escale au port de Bonifacio

Du 10 au 13 février, le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain « Loire » de la Marine nationale sera en escale au port de commerce de Bonifacio. A cette occasion le navire ouvre ses portes et coursives pour une visite ouverte au public les samedi et dimanche après midi.



Informations pratiques

Créneau de visite samedi et dimanche : 14h-17h. Durée de la visite environ 30 minutes, par groupe de 12.



Un marin accueillera les personnes munies d’une pièce d’identité à l’entrée du port de commerce de Bonifacio.