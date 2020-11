Le maire de Calvi autorise l'ouverture des commerces les dimanches du mois de décembre

Pour faire face aux pertes subies par les petits commerces de calvi fermés depuis le 29 octobre et suite aux annonces du président de la République et du 1er ministre des 24 et 25 novembre, Ange Santini, Maire de Calvi a saisi la possibilité offerte aux maires d'autoriser l'ouverture collective des commerces durant cinq dimanches de plein droit en prenant en date du 27 novembre un arrêté municipal stipulant que les commerces de proximité sont autorisés à ouvrir les dimanches 29 novembre, 6 décembre, 20 décembre et 27 décembre 2020 afin de relancer l'économie locale et e jusqu'à 21 heures au plus tard.

Les commerçants devront respecter scrupuleusement les règles sanitaires imposées par le gouvernement (jauge 8m2 par client, port du masque obligatoire, gel Hydroalcoolique à l'entrée du magasin...



Stationnement réglementée boulevard Wilson , du 28 novembre 2020 au 3 janvier 2021



Par ailleurs, un ordre arrêté municipal a été pris par le maire de Calvi concernant le stationnement de courte durée sur le boulevard Wilson.

Considérant qu'il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules pour relancer l'économie locale, 15 places de courte durée (maximum 1 heures) sont réservées sur le boulevard Wilson du 28 novembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus; de 9 heures à 18 heures.

Cette zone s'étendra depuis les escalier de l'immeuble Cyrnos au droit de la boutique "Passion Beauté" jusqu'aux escaliers "Scalinata di ie sore" au droit de l'établissement "l'Alivu", ceci afin de permettre une rotation liée aux achats dans les commerces de proximité.