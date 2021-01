Le groupe Calvi in Core apporte son soutien au président de la comcom Calvi Balagne, François Marchetti

Le communiqué





Nous souhaitons apporter notre total soutien à François-Marie Marchetti ainsi qu’à sa famille devant cet acte inacceptable et insupportable. Lorsque qu'un élu est attaqué c'est l'ensemble des élus et plus largement la démocratie qui est attaquée.En attaquant un élus e ce sont tous les élus et plus largement la démocratie que l’on attaque.