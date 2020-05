Le complexe sportif Calvi-Balagne étudie une possibilité de réouverture

À l'arrêt depuis le confinement, le Complexe sportif Calvi-Balagne géré par la communauté de communes du bassin de vie de Calvi étudie une possibilité de réouverture de sa structure.

On nous communique:

« Conformément et suite à l’allocution du Premier Ministre du 28 mai 2020 annonçant la possible réouverture des piscines, gymnases et salles de sport, nous souhaitons vous informer que les services de la Communauté de communes étudient les possibilités de réouverture et les solutions pouvant être mises en place.

A l’issue de cette réflexion, nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. »