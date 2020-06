Le collectif "Mafia NO Vita Iè" prend plusieurs initiatives

Le collectif Mafia NO Vita Iè communique

La grave crise économique qui se profile à l’horizon constitue un terreau favorable à une voyoucratie bénéficiant de puissants relais à cause d'une porosité politique d’un niveau jamais atteint. Ces groupes mafieux tenteront, inéluctablement, de prendre le contrôle des secteurs les plus profitables de l’économie.

Pour sensibiliser tous les responsables territoriaux et régaliens sur cette sinistre réalité, notre collectif a décidé de prendre plusieurs initiatives.

D’abord, en alertant les Ministres de l’Intérieur et de la Justice pour leur demander de donner à leur service « les plus expresses instructions pour permettre que soient appréciées, aussi exactement que possible, les conditions dans lesquelles les groupements d’intérêts connus des pouvoirs publics pour leurs liaisons avec les groupes mafieux pourraient prendre le contrôle des affaires qui viendront demain devant les Tribunaux de Commerce de Bastia et d’Aiacciu."

Ensuite, en ayant des réunions avec le Préfet de Corse et le Président de l'exécutif. Celle avec le préfet aura lieu ce mardi 16 juin à Aiacciu à 10h30. Nous y ferons des propositions précises fruit de débats ayant impliqués ds milliers de citoyens (réunions publiques pour sur internet).

Une réunion de travail très constructive a déjà eu lieu, avec Gilles Simeoni, ce mardi 8 juin, il a été convenu d’une rencontre plus élargie après les élections municipales.