Le Salon des créateurs 2019 aura lieu au gymnase de Calvi

Attention: les créateurs qui souhaitent participer doivent impérativement prendre contact avec:

Jackie Samouilhan de Calvi J'Events, téléphone! : 06 20 15 14 10

Chaque année, le traditionnel Salon des créateurs amateurs et Professionnels de Corse organisé à Calvi par Jackie Samouilhan de J'Events connaît un formidable succès et ce pour la bonne et simple raison, c'est que c'est l'endroit où il faut aller pour se faire plaisir ou encore dénicher à quelques semaines de Noël le cadeau idéal.Si cette manifestation était régulièrement organisée au VV Touristra - La Balagne, force aujourd'hui est de constater que pour ce salon, comme bien d'autres manifestations, il est de plus en plus compliqué de trouver des salles appropriées à ces événements.Bon nombre de ces établissements profitent souvent de la période hivernale pour effectuer des travaux.Conscient de ce problèmes, Ange Santini, Maire de Calvi, a délégué son adjoint au sports et animations Didier Bicchieray pour faire le nécessaire à chaque fois que cela est possible de mettre à disposition des associations le Gymnase Municipal qui se trouve entre le Collège et le Stade Faustin-Bartoli.C'était le cas récemment pour l'Amicale des pompiers qui organisait son loto et, il en sera de même pour ce salon des créateurs amateurs et professionnels de Corse.Une initiative qui a été accueillie avec soulagement par Jackie SamouilhanCette édition 2019 aura donc lieu au Gymnase Municipal de Calvi les samedi 23 et dimanche 24 novembre de 10 heures à 18 heures.Parmi les stands proposés: bijoux fantaisie, patchwork, cartes personnalisées, jouets en bois, produits locaux, meubles artisanaux en bois, tableaux.....Possibilités sur place de boissons et spécialités locales.