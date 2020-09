Le PCF Corse soutien l’ensemble les personnels de l’ADMR

Le PCF Corse communqiue

Le PCF apporte son soutien aux aides à domicile de l'ADMR de Corse-du-Sud et de Haute-Corse qui réclament légitiment la juste reconnaissance de leur travail et de leur engagement comme tous les personnels de santé face à la crise sanitaire.

A l’issue du Ségur santé les choses ont peu évolué particulièrement pour les aides à domicile qui réclament légitiment le versement d’une prime de 1500 euros. Aujourd’hui il est proposé à chaque salarié à temps plein, la précision est importante au regard du nombre de temps partiel, un montant de 1000 euros.

L’injustice est flagrante. Les aides à domicile ont été, comme elles le rappellent avec les agents administratifs, en première ligne face à la Covid afin de garantir la continuité du service au plus fort de la crise sanitaire.