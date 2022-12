Le 8 décembre Portivechju célèbre A Festa di a Nazione

Dans le cadre d i A Festa di a Nazione plusieurs temps forts auront lieu le jeudi 8 décembre à l’initiative de la commune de Portivechju .



Cette journée de célébration débutera à 17 heures, dans la salle du Conseil Municipal, par une conférence sur la toponymie « I Nosci Loca » animée par Francescu M aria Luneschi docteur e n science du langage à l’ Università di Corsica Pasquale Paoli . L’occasion pà a Cità di Portivechj u , de mettre en avant son action au profit di a cartula di a lingua corsa, avec les travaux réalisés, depuis un an, par la commission toponymie en collaboration avec les élus. Un travail précieux qui va permettre de redonner i vera n oma a i nosci loca . A 18 heures aura lieu en l’église Saint Jean-Baptiste une m esse polyphonique en l’honneur de l’Immaculée Conceptio n . Celle-ci sera suivie par une procession aux flambeaux des enfants d i a Cità di Portivechju . La suite du programme sera festive du côté de la place Henri Giraud. Dès 19 heures, aura lieu le coup d’envoi d’une soirée au profit des écoles avec un veau à la broche de Pandolfi & fils , qui sera offert par la municipalité. A 20h30 heures débutera le concer t du groupe Eppò . La recette de la buvette de cette soirée sera reversée au profit des écoles M. et T. Marcellesi , Jean Santini et Murateddu , pour la réalisation de leurs projets pédagogiques en langue corse.