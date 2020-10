La ligue des droits de l'Homme condamne l'assassinat de Stéphane Leca

“La ligue des droits de l'Homme condamne avec la plus grande fermeté l'assassinat de Stéphane LECA. A sa famille, à ses proches, elle présente ses plus sincères condoléances. Nous devons refuser de nous habituer à cette violence. L'assassinat d'un homme est inacceptable. La Ldh redit son refus de la fatalité. Il revient à la justice d'établir la ou les responsabilités sur cet assassinat et sur tous ceux qui restent à ce jour impunis.”