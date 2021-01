La com'com Pasquale Paoli unie contre le centre de Moltifao

Le communiqué





La communauté de communes Pasquale Paoli est une intercommunalité unie et solidaire contre le centre de Moltifao !

Personne ne peut se satisfaire de ce site.

« L’Eau fait société et écrit la premiere page de cette terre où elle conditionne la vie et la permanence des hommes »

Cette terre est peut-être pauvre mais elle est celle où nous souhaitons vivre et elle mérite par respect pour nos anciens et pour l’avenir de nos enfants que nous la défendions.

Il est de notre devoir d’agir pour l’environnement afin de laisser une terre saine aux générations futures.

La mise en place de ce site continue de briser tant de destins,tant de chances, face aux défis essentiels de notre micro région. Les communes proches du site représentent un rôle majeur pour ce territoire, car elles y jouent des fonctions essentielles de centralité en matière d’éducation,de santé,de commerces...Le centre corse mérite un tout autre développement !!