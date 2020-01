La Vita è bella projeté à Lama

Après avoir clôturé l'année avec la comédie I Soliti Ignoti de Mario Monicelli, le Festival du film de Lama continue sa ballade dans le cinéma italien à travers ses séances hivernales. Et comment ne pas mieux commencer l'année qu'avec la projection de La vita è bella, le formidable film de Roberto Benigni. Cette œuvre bouleversante mêlant si intelligemment drame et comédie a obtenu le grand prix du Jury à Cannes en 1998.

L’histoire : « En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils… »



La Vita è Bella, projection à la Casa di Lama, dimanche 5 janvier à partir de 16h30. Café et thé offert. Tarif unique : 5 €, gratuit pour les adhérents de l'association.



DR