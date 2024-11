La Mission Locale Sud Corse et Sport Jeunesse Formation organisent une après-midi sportive dédiée aux jeunes de 16 à 29 ans, le samedi 23 novembre au Padel Club G4 à Propriano. Une initiative pour remobiliser les jeunes éloignés de la formation et de l'emploi à travers le sport et la convivialité.







Le samedi 23 novembre, dès 9h30, le Padel Club G4 à Propriano sera le théâtre d’une après-midi sportive exceptionnelle, organisée par la Mission Locale Sud Corse et Sport Jeunesse Formation. Cette rencontre a pour objectif de dynamiser les jeunes de 16 à 29 ans, souvent éloignés des parcours de formation et de l’emploi. À travers la pratique du padel, un sport ludique et accessible, cette initiative vise à favoriser le repérage et la remobilisation des jeunes en situation de demande d’emploi.



Depuis 2019, le repérage des jeunes non scolarisés et éloignés des formations professionnelles est un enjeu central pour les services publics. Ces jeunes, parfois invisibles aux yeux des institutions, nécessitent une attention particulière pour les aider à retrouver une trajectoire vers l’autonomie et l’emploi. C’est dans ce contexte que la Mission Locale Sud Corse, en collaboration avec différents partenaires, met en place des actions innovantes pour répondre à ces défis.



Le sport, un vecteur de mobilisation

L’événement du 23 novembre s'inscrit dans un cadre plus large d’animations destinées à attirer ces jeunes vers des solutions concrètes. En proposant des activités sportives comme le padel, la Mission Locale cherche à sortir de l'image institutionnelle parfois perçue par ces jeunes et à les inciter à franchir les portes de ses antennes. Le but est de créer un environnement chaleureux et informel, propice à l’échange et à l’engagement.



Cette après-midi sportive est également l’occasion de rappeler les nombreuses ressources disponibles pour ces jeunes en quête de formation ou d’insertion professionnelle. Les services de l'État, notamment la DREETS, ont ouvert un appel à projets dans le cadre du Plan d'Investissement dans les Compétences pour soutenir des initiatives territorialisées.



Une initiative soutenue par plusieurs partenaires

Cet événement bénéficie du soutien de plusieurs acteurs locaux, tous unis pour aider les jeunes à trouver leur voie. Parmi les partenaires figurent Jeunesse Sport Formation, Sud Corse Insertion (notamment la recyclerie Dinò et l’auto-école sociale), les services de prévention de la FALEP 2A, ainsi que l’ARML (Association Régionale des Missions Locales de Corse).



À noter qu’une première session de cette animation s'est déjà déroulée à Porto-Vecchio, et que cette action sera poursuivie avec d'autres événements sur le territoire.