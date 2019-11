La Croix Rouge 2A organise une grande collecte de jouets

[NATALI PÀ I ZITELLI] 🎁🎄



La Croix-Rouge 2A organise une grande collecte de jouets. En partenariats avec le Centre Hospitalier d’Ajaccio, Inseme - Se rendre sur le continent pour raison médicale, Stg Immobilier et Urban Ajaccio



Venez déposer jouets, peluches, jeux de société (jeux complets et en bon état)... et faites des heureux en cette période de fêtes 🥰



L’ensemble des jouets récoltés seront remis au Service de Pédiatrie de l’hôpital d'Ajaccio et aux enfants corses hospitalisés sur le continent.