La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Corse-du-Sud renouvelle son engagement en faveur du tissu associatif local. Après avoir attribué 87 453 euros de subventions en 2024, elle lance un nouvel appel à projets pour 2025. Les associations œuvrant pour l’accès aux soins, aux droits sociaux et l’accompagnement des publics fragiles peuvent déposer leur dossier jusqu’au 14 mars 2025, même s’il est incomplet.Les candidatures peuvent être envoyées par mail à ass.cpam-corse-du-sud@assurance-maladie.fr ou par courrier postal à l’Assurance Maladie de Corse-du-Sud, boulevard Abbé Recco, 20702 Ajaccio Cedex 9. Plus d’informations et téléchargement du dossier sur ameli.fr, rubrique Actualités