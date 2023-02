LDH - "Pierre Alessandri : enfin le droit respecté"

Pierre Alessandri est sur le chemin de la réinsertion. La ligue des droits de l’Homme constate que le droit et la justice ont fini par l’emporter sur la raison d’Etat. Elle entend le soulagement de cet homme et de ses proches après 24 années d’incarcération. Mais que de temps perdu, que de gâchis avec cet acharnement qui semble aujourd’hui remis en cause !

Désormais, le droit doit également s’appliquer pour Alain Ferrandi et lui permettre à son tour de se projeter vers une réinsertion.

Enfin la LDH considère que la recherche de la vérité sur l’assassinat d’Yvan COLONNA ne doit pas être entravée. Elle demande que la commission parlementaire concernée puisse accéder à toutes les informations nécessaires à l’effectivité du droit à la vérité.