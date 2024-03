LDH Corse - Situation dans la bande de Gaza : soutien à la résolution de l'assemblée de Corse

" Proche Orient, comme l’Assemblée de Corse, se mobiliser ici et maintenant pour faire taire le bruit de la guerre et mettre fin à l’inhumain"

La ligue des droits de l’Homme apporte son soutien à la résolution « Conflit israélo-palestinien et situation dans la bande de Gaza » portée par la Présidente de l’Assemblée de Corse et adoptée par l’institution lors de sa dernière session. Les responsabilités engagées dans ce conflit y sont rappelées. D’une part, celle du Hamas, ses attaques du 7 octobre 2023 et sa prise d’otages dont 130 sont toujours détenus. La LDH souligne que ces actes sont susceptibles d’être qualifiés de crimes de guerre ou de crime contre l’humanité. D’autre part, la responsabilité d’Israël qui ne peut en aucun cas justifier l’horreur de la guerre que subit Gaza depuis 5 mois par l’horreur des attentats commis par le Hamas le 7 octobre 2023. Dans un arrêt du 26 janvier 2024, formulant l’exigence de libération immédiate et sans condition des otages toujours détenus par le Hamas, la Cour internationale de justice qui dépend de l’ONU, a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour protéger les palestiniennes et palestiniens de Gaza contre un risque de génocide. Loin de se plier à cette décision contraignante, Israël continue de violer le droit international, poursuit sa politique destructrice, affamant la population palestinienne, des enfants mourant de faim et de déshydratation.

Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. De même que l’Assemblée de Corse, nous devons agir avec nos moyens là où nous sommes. Aujourd’hui, la LDH de Corse se fait le relais de l’appel « Si le gouvernement d’Israël s’enferme dans une logique mortifère, il faut tout faire pour l’arrêter », signé par son président national, Patrick Baudouin, par le rabbin Emile Ackermann, la fondatrice d’Actions in Mediterranean, Simone Sunskrick, le coprésident de Pax Christi International, Marc Stenger, évêque honoraire et d’autres personnalités. Cet appel demande la suspension de l’accord d’association entre l’Europe et Israël. Elle s’adresse aux forces politiques insulaires impliquées dans les élections européennes* pour soutenir cette demande dès à présent. Le temps presse."

*Partis auxquels la LDH adressera cette communication : Avanzemu, A manca, Core in Fronte, Ecologia Sulidaria, Fà Populu Inseme, Horizon, Inseme a Manca, LFI, Nazione, PCF, Parti Radical, Parti Radical de Gauche, PS, Renaissance, Un Soffiu Novu