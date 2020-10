L'hommage du PCF Corse à Antoine Acquaviva

Le communiqué



Le Parti communiste français, les communistes de Haute Corse et de Corse du Sud, saluent la mémoire du militant que fut Antoine Acquaviva et expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères et fraternelles condoléances. Jeune communiste, il entrera dans la Résistance et deviendra ensuite grand reporter au journal l’’Humanité. Cet engagement l’a amené à parcourir le monde, en s’exposant souvent aux dangers. Partout, il mettait ses grandes qualités au service de l’information, de l’émancipation de du combat des peuples pour la liberté.