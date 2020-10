L'hommage de la LDH Corse à Antoine Acquaviva

"C’est avec une immense tristesse que la ligue des droits de l’Homme a appris le décès d’Antoine ACQUAVIVA.

Nous savons toutes et tous l'histoire d'Antoine, résistant pendant la seconde guerre mondiale, journaliste au journal l'Humanité, militant des libertés engagé de par le monde comme en Corse.

Nous n'oublions pas son appel à accueillir des exilés et ses paroles : "Ado, ma formation politique m'a été donnée par des réfugiés antifascistes italiens. Au nom de ce que je leur dois, j'ouvre les portes de mon appartement de Lozzi aux réfugiés de 2015".

La ligue des droits de l'Homme perd un compagnon toujours prêt à soutenir les combats humanistes, ceux contre l'extrême droite et toutes les formes de rejet de l'autre. Avec Michèle, nous porterons sa mémoire nourrie de la volonté de faire vivre et de transmettre la fraternité comme un combat, et de transformer ainsi la société.

A Michèle, à ses proches, les ligueuses et les ligueurs adressent leurs condoléances émues."