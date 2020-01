L'almanaccu di a Cità di Bastia du 21 au 26 janvier

MARTI U 21 DI GHJENNAGHJU BASTIA CULTURA

18h // Cinéma Le Studio - L'Audience (autour du spectacle Mr Le Député)

Projection du film l'Audience de Marco Ferreri. Un tarif réduit vous sera proposé pour le spectacle Mr Le Député (22, 23 et 24 janvier au CC Alb'Oru) sur présentation de votre place de cinéma. Renseignements au 04 95 31 12 94.



18h30 // Mediateca Centru Cità - Le cinéma Coréen

Balades cinéphiles avec Alain Luciani. Renseignements au 04 95 58 46 00 MERCURI U 22 DI GHJENNAGHJU SCONTRI CITATINI

14h // Hôtel de Ville - Rendez-vous publics

M. le Maire, Pierre Savelli, vous reçoit sans rendez-vous à partir de 14h au 4ème étage de la Mairie de Bastia.



PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425acd3a50b0033



CULTURA APERTA

10h // Centru Culturale Alb'Oru - Atelier Cirque Contemporain (à partir de 6 ans)

Votre enfant découvrira les dessous du cirque contemporain avec ce stage d'initiation aux acrobaties et au jonglage. Avec l'équipe du spectacle : Lazuz. Renseignements au 06 73 68 89 18.



SPETTACULU VIVU

14h30 // Teatru Municipale - LAZUZ

« Lazuz » (bouger en hébreu) est une rencontre dynamique entre un acrobate et un jongleur. Réunis pour collaborer, le jeu s’avère plus compliqué qu’il n’en a l’air. En équilibre entre conflit et collaboration, chacun « bouge » l’autre, le sort de sa zone de confort, le pousse vers une rencontre « mouvementée ». Renseignements au 04 95 34 98 00.



20h30 // Centru Culturale Alb'Oru - Monsieur le Député

Texte autobiographique de Leonardo Sciascia, «Monsieur le Député», nous plonge dans la Sicile des années 60 auprès d’un professeur passionné de littérature et grand lecteur de Don Quichotte. Courtisé par deux émissaires du parti dominant, les Démocrates-Chrétiens, il accepte contre l’avis de son entourage de se présenter aux élections législatives. Corruption, coups bas, éloignement forcé de sa femme devenue témoin gênant de cette grande mascarade, rien ne pourra freiner son ascension vers les hautes sphères de la vie politique. Renseignements au 04 95 47 47 00 GHJOVI U 23 DI GHJENNAGHJU EVENEMENT

18h // Centru Culturale Una Volta - Forum des arts sonores : Inauguration

Le Forum des Arts Sonores présente en 2020 des créations qui nous parlent au présent et au futur, et revendiquent une esthétique nourrie de nouvelles technologies.Le festival s’affirme comme un lieu d’émergence de langages et de formes, un laboratoire d’idées et de réflexions, confrontées aux grands enjeux contemporains. Ce Forum interroge les rapports entre les arts et les sciences, et propose de valoriser l’environnement urbain et les lieux culturels de Bastia. Renseignements au 06 08 07 47 86



SPETTACULU VIVU

20h30 // Centru Culturale Alb'Oru - Monsieur Le Député

Texte autobiographique de Leonardo Sciascia, «Monsieur le Député», nous plonge dans la Sicile des années 60 auprès d’un professeur passionné de littérature et grand lecteur de Don Quichotte. Courtisé par deux émissaires du parti dominant, les Démocrates-Chrétiens, il accepte contre l’avis de son entourage de se présenter aux élections législatives. Corruption, coups bas, éloignement forcé de sa femme devenue témoin gênant de cette grande mascarade, rien ne pourra freiner son ascension vers les hautes sphères de la vie politique. Renseignements au 04 95 47 47 00 VENNARI U 24 DI GHJENNAGHJU MEDIATECHE

18h // Mediateca Alb'Oru - Quand la philosophie quantique révèle l'extra-ordinaire de notre quotidien

Conférence de Virgine Langlois et Philippe Granarolo. Renseignements au 04 95 47 47 16.



18h // Mediateca Centru Cità - Apéro geek

Discussions et échanges autour de la pop culture. Renseignements au 04 95 58 46 08



SPETTACULU VIVU

20h30 // Centru Culturale Alb'Oru - Monsieur Le Député

Texte autobiographique de Leonardo Sciascia, «Monsieur le Député», nous plonge dans la Sicile des années 60 auprès d’un professeur passionné de littérature et grand lecteur de Don Quichotte. Courtisé par deux émissaires du parti dominant, les Démocrates-Chrétiens, il accepte contre l’avis de son entourage de se présenter aux élections législatives. Corruption, coups bas, éloignement forcé de sa femme devenue témoin gênant de cette grande mascarade, rien ne pourra freiner son ascension vers les hautes sphères de la vie politique. Renseignements au 04 95 47 47 00

SABBATU U 25 DI GHJENNAGHJU PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425d2a52f907142



CULTURA APERTA

10h et 14h // Centru Culturale Alb'Oru - Incantu 2020 (à partir de 6 ans)

Primu staziu cù a cunfraterna San Roccu. SUR INSCRIPTION. Renseignements au 06 73 68 89 18.



BASTIA DEMUCRAZIA

11h// Espace St Antoine - Ouverture de l'espace fraicheur

Lauréat du Budget participatif 2018, ce nouvel espace aménagé après concertation des habitants sera doté d’un terrain de pétanque, d’une table de ping pong, de bancs et autres espaces propices au loisir dans un coin calme et ombragé historiquement nommé « U Castagnu » au coeur de Sant’Antò.



MEDIATECHE

16h30 // Mediateca Alb'Oru - Traduction : L'équivalence dans la différence

Table ronde animée par Sébastien Bonifay avec Marcu Biancarelli, Ghjacumu Thiers, Nicolas Richard et Jean-François Rosecchi. Renseignements au 04 95 47 47 16



SPETTACULU VIVU

20h30 // Teatru Municipale - Carmina Burana

Avec « Carmina Burana », Claude Brumachon réunit sur scène les 22 danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève pour proposer une version singulière et indéniablement engagée de cette cantate scénique signée Carl Orff. Renseignements au 04 95 34 98 00 DUMENICA U 26 DI GHJENNAGHJU PÈ I ZITELLI

Activités pour les enfants dans vos médiathèques. U prugramma quì :

https://fr.calameo.com/read/ 004820425d2a52f907142



CULTURA APERTA

10h et 14h // Centru Culturale Alb'Oru - Incantu 2020 (à partir de 6 ans)

Primu staziu cù a cunfraterna San Roccu. SUR INSCRIPTION. Renseignements au 06 73 68 89 18.



THEATRE DE POCHE

17h // Teatru Sant'Anghuli - Cabaret d'improvisation

Soirée d'impro avec I Zinzi. Renseignements au 06 80 36 22 69