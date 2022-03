L'âge du Bronze s'invite à Pitretu é Bicchisgia

La médiathèque de Petreto Bicchisano recevra l’archéologue Kewin Pêche Quilichini pour une conférence et présentation d’ouvrage sur le thème : « Monti Barbatu, l'âge du Bronze moyen dans le Taravu et le Valincu »



Rendez-vous le samedi 26 mars à 14h30 à la médiathèque de Petreto Bicchisano .







Les fouilles archéologiques menées au Monti Barbatu, entre 2013 et 2019, s’inscrivent dans la lignée des travaux qui y ont été menés depuis la découverte du site dans les années 1980. Le site constitue dès la Préhistoire un important village. A l’âge du Bronze, celui-ci se transforme et se fortifie. A la fin de cette période, les populations de la basse vallée du Taravu s’y regroupent afin de mieux se protéger, dans un climat social tendu. Un alignement de statues-menhirs est alors mis en place sur le site. Monti Barbatu est abandonné vers 1100 av. J.-C., puis à nouveau fréquenté durant l’époque romaine. Au Xe siècle, un nouvel habitat y est établi, avant la construction d’un village, d’un château et d’une église autour de l’an 1300. Cette permanence de l’occupation au fil des millénaires montre à elle seule le caractère stratégique d’un site offrant une vue dominante, des défenses naturelles, un contrôle de chemins traditionnels et des terrains riches. Cette conférence présentera ces aspects, ainsi que le livre récemment sorti, qui explique dans les détails les résultats de la fouille, tout en les replaçant dans leur contexte du Taravu et du Valincu.





Renseignements au 04.95.29.83.49