L'acteur face à la camera : un stage à Ajaccio

Ce stage s’adresse aux comédiens amateurs comme aux confirmés (à partir de 16 ans).



Il a pour objectif de permettre à chaque stagiaire d’éprouver et de comprendre les spécificités propres au jeu de l’acteur face à la caméra, pour le cinéma ou la télévision.







Par le travail notamment de scènes à jouer dans des contextes variés de filmage, ce stage cherche surtout à fournir les outils permettant de se libérer l’esprit et de surmonter son appréhension pour être en capacité de jouer au moment d’un véritable tournage.







Que se soit en vue de se préparer à un futur casting ou à un prochain tournage professionnel, ce stage permet donc d’expérimenter, pour prendre confiance et se découvrir en tant qu’acteur/trice.







- Approche de l’outil caméra et de la grammaire cinématographique



- Préparation à l’exercice du casting (présentation, aborder un rôle, interpréter un texte)



- Aborder la construction d’un personnage avec les contraintes de la technique de la caméra



- Répondre aux consignes de jeu dans toutes circonstances



- Acquérir la justesse et le naturel propre au jeu devant la caméra



- Travailler et maîtriser les émotions (colère, peur, joie, tristesse, etc.)



- Tournage de scènes avec un partenaire



- Visionnage et commentaire des scènes filmées







Intervenants : Didier Ferrari (comédien), Jean-François Perrone (comédien) et Michè D’Onofrio (scénariste et réalisateur).







Un visionnage du stage le







Lieu : Spaziu Culturali Locu Teatrale



8 rue Hyacinthe Campiglia, 20000 Ajaccio



Dates et horaires : Vendredi 18 octobre (de 18h à 22h) et samedi 19 octobre (de 18h à 20h) et dimanche 20 octobre (de 11h à 13h et de 14h à 18h).







Tarif du stage (3 jours) : 150 € (adhérents 140 €)











Nombre de places limitées. Inscriptions au 04.95.10.72.03