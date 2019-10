L’acteur Alexis Manenti récompensé

Cent lectrices de l’hebdomadaire ELLE se sont transformées en jurées le temps d’un week-end placé sous le signe du cinéma. Elles ont découvert en exclusivité neuf films qui avaient séduit la rédaction et ont fini par remettre les Prix Cinéma ELLE.



Le Grand Prix est revenu à Papicha de Mounia Meddour qui viendra en personne présenter son film lundi 7 octobre à 19h au Théâtre de Bastia. Une consécration pour ce film racontant l’histoire de Nedjma, 18 ans, qui rêve de devenir styliste dans l’Alger des années 90, bravant les interdits en organisant un défilé de mode, dans un climat politique et social difficile. Un film qui vient d’être interdit d’écran en Algérie.

Autre film présenté à Arte Mare cette année, Un Monde plus grand de Fabienne Berthaud qui a obtenu le prix de la meilleure photographie.



C’est Eva Green, dans Proxima d’Alice Winocour, qui a obtenu le prix d’interprétation féminine pour son rôle d’ astronaute qui s’apprête à voyager dans l’espace et craint une séparation de longue durée avec sa fille.



C’est enfin un triple prix d’interprétation masculine qui a été décerné pour Les Misérables de Ladj Ly diffusé en avant-première cet été au Festival du Film de Lama. Damien Bonnard, Djebril Zonga et l’acteur corse, Alexis Manenti, ont séduit le jury de ELLE. On les comprend !



Laurent Hérin