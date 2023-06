L’Ile-Rousse : deu journées consacrées à l’Egypte ancien

Un séminaire / stage d’initiation animé par Florence Quentin, égyptologue et écrivaine, consacré « à la découverte des déesses égyptiennes, des sœurs, épouses et mères » sera organisé vendredi 2 juin, dans la salle du conseil municipal de L’Ile-Rousse, de 17h à 20h. Puis une conférence sur « les vérités et légendes de l’Egypte ancienne » animée par Florence Quentin, égyptologue et écrivaine, se tiendra le samedi 3 juin dans la salle du conseil municipal, à 18h.