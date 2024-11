Après le succès remporté lors des deux concerts de la Misatango de Martin Palmeri, à Luri et à Bastia, l’Ensemble vocal du Cap Corse, dirigé par Sylvia Girolami, prévoit de chanter le Magnificat de Rutter, œuvre avec orchestre encore inédite en Corse. Pour mener à bien ce projet, le groupe recherche des voix d’hommes, ténors notamment.Les répétitions se feront pour l’ensemble du groupe à Erbalunga ou Bastia, un samedi ou un dimanche par mois, et par pupitre le vendredi ou le lundi, tous les quinze jours environ.Les concerts auront lieu en septembre. Lieux et dates seront fixés ultérieurement.Pour tout renseignement, merci de contacter Sylvia Girolami au 06 12 32 66 73, ou bien par mail : sylviagirolami@orange.fr