L'Aria reporte ses stages de l'été

En pleine solidarité avec les soignants et le monde de la culture cruellement touché par cette crise sanitaire et restant attentifs aux mesures de précaution qui préoccupent chacun et chacune, l’été de L’Aria dans le Giussani sera différent.

La vie en collectivité pour un grand nombre ne permettant pas de garantir la sécurité maximale que nous souhaitons pour tous, la 23ème édition des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse est reportée en 2021.

Créer, transmettre pour être plus que jamais « ensemble », toute l’équipe de L’Aria reste mobilisée pour réinventer et affirmer son espace de création dans cette période singulière.