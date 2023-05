L’ADMR de Haute-Corse communique

L’ADMR de Haute-Corse communique: L’appel à projet « Culture et Santé » co-construit par la Collectivité de Corse et l’Agence Régionale de Santé traduisait la volonté des partenaires d’impulser une dynamique de développement culturel dans les lieux de santé dans un contexte particulier de crise sanitaire…

En proposant aujourd’hui d’ajouter l’alternative de l’accompagnement du quotidien des personnes les plus fragiles,soit en raison de leur âge ou de leur handicap, sur leur lieu de vie, qu’elles soient au domicile ou en établissement, « l’appel à projet » participe à la prise en compte des problématiques plus actuelles de l’évolution de la relation bénéficiaire/intervenant / aidants.

L’adhésion de l’ADMR2B à ce programme témoigne d’un regard bienveillant que nous portons sur nos bénéficiaires, dans un environnement social de plus en plus complexe ou seul importe de rompre leur isolement, de favoriser la cohésion et la solidarité…cette démarche contribue ainsi à repenser nos interventions dans une dimension plus humaine, à créer de nouveaux espaces de coopération pour améliorer la qualité des relations professionnelles et inscrire pleinement nos structures dans leur territoire de proximité et à faire de la culture l’objet de tous.

L’occasion de rencontres dont la thématique faisait que le rêve devenait réalité, au travers la musique en centre Corse avec Paul-Felix Nasica, chanteur du groupe I Chjami Aghjalesi, ou d’un échange avec l’ historien et généalogiste Philippe Peretti , lors d’un passage dans le Boziu au cœur du rural , à Santa Lucia di Mercuria, ou encore avec la visite inattendue du footballeur Christophe Vincent, capitaine de l’équipe du Sporting Club de Bastia, de passage dans le Niolu dans le petit village d’Albertacce ou enfin, pour un voyage presque obligé ou la chorale de la Ghjuventù Cervioninca à spécialement été déplacé ce 26 mars 2023 en Balagne, micro région originelle ou est née L’ADMR 2B en 1963… un honneur méritait d’être fait à la première bénévole fondatrice et présidente de l’Association ADMR2B de CALENZANA depuis 60 ans, Ginette Sinibaldi, décédée quelques jours plus tard à l’aube de ses 94 ans. Elle était notre doyenne, c’est un immense hommage que nous souhaitions lui rendre à travers ce projet et ces quelques lignes.