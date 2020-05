« Journée nationale de la Résistance » à Ajaccio : le PCF organise une cérémonie commémorative

Le 27 mai est devenu, depuis la loi du 19 juillet 2013, la « journée nationale de la Résistance », qui commémore l’anniversaire officiel de la création du Conseil National de la Résistance (CNR) le 27 mai 1943.

Dans un esprit de fidélité mémorielle, de respect historique, et de prise en compte du contexte social et politique d’aujourd’hui, la fédération départementale de Corse-du-sud du Parti communiste français organise, sous sa propre responsabilité, le mercredi 27 mai 2020, à 19 heures, au monument de la Résistance, quai L’Herminier à Ajaccio, une cérémonie commémorative, avec une allocution et un dépôt d’une gerbe, qui respectera scrupuleusement les dispositions officielles en vigueur.