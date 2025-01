Journée d'action des AESH ce jeudi 16 janvier à Bastia

A l'appel de la CGT Educ'Action les AESH seront en grève ce jeudi. La CGT pointe une catégorie la plus précaire de l'éducation nationale.







La CGT Educ’ Action appelle tous les AESH à une journée d’action ce jeudi 16 janvier. Selon la CGT les AESH, Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap sont une des catégories les plus précaires et les plus invisibilisées de l’Education nationale, celle dont les salaires sont loin du SMIC. « Et pourtant cette catégorie est centrale dans la mise en place d’une politique de l’inclusion » souligne Sonia Pruvot de la CGT Educ’Action, la CGT qui demande:

· la création d’un corps de fonctionnaire de catégorie B pour les AESH

· une augmentation significative des rémunérations sur toute la carrière

· un temps complet sur la base d’un accompagnement élève de 24 heures

· l’abandon des PIAL, pôles inclusifs d’accompagnement personnalisés, des PAS, pôles d’appui à la scolarité et de la politique de mutualisation des moyens.