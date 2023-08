Après quelques jours de fermeture liée à une inondation, l’Assurance Maladie de Corse du Sud informe ses usagers de la réouverture de son accueil à Ajaccio à compter du mercredi 30 août 2023.



Malgré cette situation exceptionnelle, la continuité de nos services a été assurée via notre ligne téléphonique 3646 et notre compte Ameli, tout comme la collecte et le traitement du courrier.



Les usagers peuvent solliciter un rdv par téléphone au 3646 ou par le biais de leur espace personnel sur ameli.fr en se connectant à la rubrique « prendre un rdv » et en vérifiant leurs coordonnées de contact afin d’être rappelés par un conseiller CPAM.



Enfin, pour toutes questions, les usagers peuvent consulter le forum ameli, ou bien se connecter aux téléservices en se rendant dans les France Services et MSAP (maison de service au public) proches de leur domicile, munit de leur identifiant de connexion au compte ameli.fr