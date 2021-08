Inseme - Together, le nouveau clip du DJ Matt Banga

Après son dernier clip, She's Amazing, Matt Banga , DJ producteur Gallois - Corse , créateur du fameux Remix électronique, Campesino Feat ESSE, et directeur music du label du Club Via Notte, Elektik Media, revient avec un nouveau clip Inseme / Together filmé en Corse avec en Featuring Rappeur Corse Viceral Insatiable. Un mélange de Deep House / Acid New Wave / et French Hip Hop et Ragga Muffin / Reggaeton .Ici le clip https://youtu.be/4JqpwILojiI