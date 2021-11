"Immurtali" va en scene à Prunelli-di-Fiumorbu

Immurtali" du Collectif 1+1 (Patrimonio) le dimanche 5 décembre à 17h30 à la salle Cardiccia.

U ne Master class gratuite sera également proposée la veille du spectacle, le samedi 4 décembre de 17h à 19h à la salle Cardiccia.

Pour les élèves des écoles de danse et danseurs à partir de 14 ans.

Au départ, il y a une exposition de photos d’Armand Luciani, Immurtali, autour de quatre lieux abandonnés de la ville de Bastia. Puis il y a la proposition qu’il fait à Jean-Baptiste Bartoli de la prolonger par une création chorégraphique.

« Dans ces lieux à l’agitation absente, aux murs craquelés, aux sols défraîchis, j’entrevois dans les danseurs la possibilité de nourrir l’espace par la forme vive des corps. Ils y voient eux aussi une énergie à incarner, puissante, éphémère et contradictoire. Ils y entendent déjà un écho et y perçoivent un mouvement.

En ces lieux, trop de vies ont chaviré, basculé, se sont fracassées pour qu’il n’en reste rien. Trop de fard, de faste, de flashs et frasques pour que tout se soit évaporé. Trop de secrets, de lourdeurs, de confidences que les murs ont portés, pour qu’ils n’en aient rien retenu. » (J.-B. Bartoli)

Et le mouvement s’immerge dans les photographies, projetées sur un écran en fond de scène…

Une exposition des photos d’Armand Luciani sera visible à l’Ecole de musique Anima où le catalogue est en vente.

Avec : Jean-Baptiste Bartoli, Barbara Brecqueville, Estelle Garcia, Pierre-Dominique Garibaldi, Marion Giudicelli