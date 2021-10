"Haut les corps" : Orlando Forioso met en scène un opéra pour enfants

Déjà attendu au printemps 2020, puis 2021, un opéra entièrement dédié au monde des adolescents, "Haut les corps"! arrive enfin au Théâtre de Bastia.Le compositeur Bruno Coulais, le metteur en scène et auteur des textes Orlando Forioso, ainsi que le directeur musical Alain Joutard ont décidé avec leur troisième opéra pour enfants, de ne pas raconter une simple fiction mais de mettre en scène certaines des problématiques vécues par les adolescents. Ce sont ces mêmes adolescents (plus de 130 !) qui seront les protagonistes du spectacle en chantant, en jouant ou en dansant.Comme dans une fresque, se succèdent des tableaux liés à la croissance : « Haut les corps - les corps - puis les cœurs suivront » chante avec joie le Grand Chœur composé principalement par les élèves du cycle trois des primaires et des collèges de Bastia. Leur répondent les jeunes du petit chœur du Conservatoire de Beaulieu-sur-Mer en chantant la peur de ne pas savoir ce qu’on devient, de ne pas connaitre le « monstre » qui se développe en soi. Puis, ils chanteront ensemble l’acceptation de la transformation du corps ; l’arrivée dégoûtante des pustules qui défigurent pour un temps que l’on croit infini ou les délices et les tourments amoraux. Ils iront jusqu’à rêver de se fabriquer un homme parfait (ou une femme parfaite), apprenant ensuite que la perfection n’existe pas. Ils voudront se construire comme un collage (« Ni adulte, ni enfant, je suis un drôle de collage ! »), réagir au harcèlement, ou faire ironiquement le deuil des chaussures et de chaussettes devenues trop petites pour les pieds. Mais inévitablement, le temps passe et on se retrouve alors prêt pour de nouvelles aventures, celles de la vie.La musique, composée pour un petit ensemble instrumental (percussions « di tutte e mamme », de tous les horizons dans la langue de Molière et piano) et un dispositif électro-acoustique, s’ouvre à de multiples influences stylistiques et culturelles, fidèle en cela à la signature des compositions musicales de Bruno Coulais.La création, assortie dans un premier temps, d’un important apport d’images vidéo réalisées pour l’occasion, les 16 et 17 janvier 2020 (quelques semaines avant le tsunami de la Covid) au Théâtre National de Nice, s’est vue ensuite reprise toujours au TNN de Nice, le 24 septembre 2021. A cette occasion, elle a bénéficié d’une nouvelle mise en scène, fondée sur un concept de spectacle en transformation continue.Pas moins de 150 artistes vous attendent donc sur le plateau du Théâtre de BastiaRappelons que ce projet est né d’une rencontre d’artistes et d’institutions de Corse et des Alpes-Maritimes. Il s’appuie sur une collaboration entre le Conservatoire à rayonnement intercommunal des Alpes-Maritimes, la Compagnie TeatrEuropa de Corse, la FARECI, la Ville de Bastia-Bastia Cultura, les Inspections Académiques de Corse et des Alpes-Maritimes, les Rectorats de Corse et des Alpes-Maritimes et il est soutenu par la Collectivité de Corse, et par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes.