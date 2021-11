Greve à La Poste du Nebbiu : pour le PCF de Corse "La direction de la Poste doit mettre un terme à ces agissements conflictuels"

Le communiqué



L’intersyndicale de la Poste a cherché obtenir en vain depuis 5 jours l’ouverture de véritables négociations avec la direction départementale s’agissant de la réorganisation du service postal dans le secteur du Nebbiu.

La CGT n’a eu de cesse depuis des mois à œuvrer contre ce plan de restructuration qui touche en réalité l’ensemble de la région et qui vise tout à la fois à réduire le service public et le nombre de postes nécessaires pour faire face correctement aux besoins des usagers. La course à la rentabilité et au profit prime ainsi sur le service public et les conditions de travail des postiers.

Leurs conditions de travail se dégradent d’autant plus qu’aux modifications des tournées intempestives s’ajoute la vétusté des locaux du centre postal. Pour toute réponse aux revendications légitimes des postiers la direction de la Poste à préférer le blocage, le refus de dialoguer véritablement et la provocation en mobilisant les intérimaires sur les tournées des grévistes. Ce choix consistant à dresser les agents les uns contre les autres est insupportable et inacceptable.

Le PCF demande à la direction de la Poste de mettre un terme à ces agissements pour rechercher, sans faux semblants ni provocations, une issue positive à ce conflit comme le demande l’intersyndicale CGT STC et comme l’attendent les usagers.