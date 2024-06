A table : Et si on associait brocciu et lonzu ?

1 salade

1 Lonzu

1 Brocciu ou Brousse (selon la saison)

Du pain de mie

Des pignons de pin

Des amandes fraîches

Pour commencer, on va nettoyer la salade et l’essorer, bien sûr. L’étape suivante, c’est la préparation de la vinaigrette. Mélangez un peu d’huile, de vinaigre et de moutarde, puis assaisonnez de sel et de poivre. Vous pouvez remplacer l’huile d’olive par de l’huile de noix… pour le grain d’originalité. Passons à tout ce qui nécessite de la cuisson. Les premiers à passer sur le grill sont les pignons de pin. Dorez-les légèrement dans une poêle. Puis toastez le pain de mie. Comptez à peu près 2 tranches par personne.Il y a deux façons de les toaster : au grille-pain et au four. On vous laisse le choix.Une fois grillées, coupez vos tranches dans le sens de la diagonale pour former 2 triangles. Tartinez-les ensuite de Brousse avec beaucoup de délicatesse.Il ne manquerait pas quelque chose ? Mais si, le Lonzu ! Prenez votre couteau le plus aiguisé et coupez quelques rondelles fines… en essayant d’épargner vos doigts. Partez sur 3 ou 4 tranches par personne.Pour déguster cette salade, il ne vous reste plus qu’à la dresser les assiettes !Dans un coin de l’assiette, déposez un lit de salade. Versez quelques gouttes de vinaigrette par dessus. Dans le coin opposé de l’assiette (pour que la vinaigrette ne ramollisse pas les toasts), posez 2 toasts de brousse en quinconce. Ajoutez les tranches de Lonzu. Puis parsemez le tout de pignons de pin et d’amandes.C’est prêt !